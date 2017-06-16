رئيس الحكومة الأسترالية ومجموعة من الوزراء يلتقون رجل الأعمال السوري غسان عبود

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حظي رجل الأعمال السوري “غسان عبود” بترحيب رسمي من رئيس الوزراء ‏الأسترالي “مالكولم تورنبول” وفريقه الوزاري ‏في مجلس النواب بمدينة “كانبرا” الأسترالية.‎

اجتماعات رفيعة المستوى

وأشارت مجلة “Tropic Now” إلى أن عبود توجه إلى مدينة كانبرا الأسترالية لعقد اجتماعات رفيعة المستوى ومناقشة مشروعه الاستثماري لتطوير ثلاثة فنادق داخلية ‏في مدينتي “كيرنز” و”كوينزلاند” بقيمة 370 ‏مليون دولار، فضلاً عن الفرص الاستثمارية ‏المستقبلية لخلق فرص عمل ونمو اقتصادي في ‏البلاد‎.‎

وبحسب المجلة جرت زيارة رجل الأعمال السوري للبرلمان الأسترالي ‏على مدار يومين، وشملت اجتماعات رفيعة ‏المستوى مع وزير البيئة والطاقة “جوش ‏فرايدنبرغ”، ووزير الهجرة “بيتر دوتون” وعضو البرلمان “مات كانافان”.

وشملت الجولة أيضا إحاطة مع النائب “وارن إنتسش”، العضو الفيدرالي لشركة ‏ليتشاردت، حول مجموعة “غسان عبود-أستراليا” عن خطط استثمارية سياحية، في فار ‏نورث كوين لاند في السنوات الخمس المقبلة‎.‎

الوضع الحالي بسوريا

واستغل رئيس الوزراء الأسترالي فرصة الاجتماع مع عبود ‏ليسأله عن رأيه بالوضع الحالي في سوريا. ‏

‏وقال غسان عبود: “لقد كان رئيس الوزراء مهتماً جداً لأنني نشأت في سوريا مع عائلتي وأعرف ‏جيدا المكان والصراعات التي يواجهها الشعب ‏السوري يومياً”.

وأضاف رجل الأعمال السوري: “أنا مسرور بزيارتي إلى كانبرا لمقابلة ‏رئيس الوزراء وفريقه الوزاري، لقد شعرت ‏بترحيبهم الكبير، إنه لشعور طيب أن ترى ‏حكومة بلد تستثمر فيها وتستغل الوقت لتناقش خطط استثمارك برحابة صدر”.

تصاميم جديدة

وكانت صحيفة “كيرنز بوست” كشفت، في شهر نيسان الماضي، عن التصاميم الجديدة الخاصة بفندق “بيل فيو” في مدينة “كيرنز” الواقعة على الساحل الأسترالي الشرقي، حيث أكدت أن “أعمال هدم الفندق الحالي وكتلة المكاتب المجاورة المعروفة بـ فيرجينيا هاوس ستبدأ في أواخر العام الجاري، مع توجه لدى الإدارة للعمل على أن يفتح الفندق أبوابه للضيوف في نهاية عام 2019”.

يشار إلى أن عمدة المدينة نظم حفلاً لاستقبال “عبود”، نهاية العام الماضي، بعد أن بدأت مجموعته التجارية جملةً من الاستثمارات في الشمال الأسترالي، كما نظّم مجلس المدينة اجتماعاً ترحيبياً، عبر من خلاله عن اهتمامه بزيارة المستثمر الجديد وأبدى الحاضرون رغبة في الاستماع إلى انطباعاته عن التسهيلات التي تقدمها كيرينز للمستثمرين الجدد، وأعقب الاجتماع مؤتمر صحفي، بحضور وسائل إعلام غطّت الزيارة في إطار متابعة الاستثمارات الجديدة في المدينة التي تعد وجهة سياحية في الشمال الأسترالي.