إصابة العقيد (جعفر خزام) قائد عمليات قوات النظام في درعا بجراحٍ خطرة

إياس العمر: كلنا شركاء

أصيب قائد عمليات قوات النظام في مدينة درعا، العقيد (جعفر خزام)، أمس الخميس 15 حزيران/يونيو، بجراح خطرة، جراء إصابته برصاص قناص كتائب الثوار.

وقال القيادي في صفوف كتائب الثوار، أحمد الزعبي، إن قائد عمليات قوات النظام في مدينة درعا العقيد (جعفر خزام) أصيب بجراح خطرة إثر استهدافه بطلقة قناص على جبهة المخابرات الجوية في مدينة درعا.

وأشار الزعبي في تصريح لـ (كلنا شركاء)، إلى أن العقيد (خزام) تم تعيينه عقب مقتل العقيد في الفرقة الرابعة (أحمد تاجو) قبل أيام على جبهة مخيم درعا، والذي كان يقود عمليات قوات النظام في درعا.

وبدورها، أكدت صفحة (يوميات الجندي السوري) المقربة من وزارة دفاع النظام، خبر إصابة العقيد (خزام) في تدوينة نشرتها أمس، جاء فيها “كل الدعاء للعقيد البطل جعفر خزام الذي أصيب قبل قليل بطلقة قناص بدرعا، وإصابته حرجة).

واستهدفت كتائب الثوار مساء أمس الخميس رتلاً لقوات النظام على الطريق الدولي دمشق ـ درعا للمرة الثالثة خلال الأيام القليلة الماضية، بالتزامن مع المعارك المتواصلة على جبهة مدينة درعا.

وقال الزعبي بأن كتائب الثوار استهدفت رتلاً لقوات النظام كان قادماً من مقر عمليات الميلشيات الموالية في جامعة (اليرموك) شمال درعا باتجاه مركز مدينة درعا.

وأكد أن كتائب الثوار تمكنت من تدمير عدد من آليات الرتل عقب استهداف نقطة تجمع على حاجز مدينة خربة غزالة الجنوبي بالمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون.

وأوضح أن استهداف رتل قوات النظام أتى بالتزامن مع الاشتباكات على أطراف مخيم درعا بين كتائب الثوار وقوات النظام، حيث تمكنت كتائب الثوار أمس من تدمير دبابة لقوات النظام وإعطاب أخرى، بالإضافة لتدمير (تركس) مجنزر.