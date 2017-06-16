إلقاء القبض على شبيحةٍ اختطفوا فتاةً قاصراً في حلب وتناوبوا على اغتصابها

زياد عدوان: كلنا شركاء

ألقى أمن النظام القبض على ستة عناصر من الشبيحة في حي سيف الدولة، وثلاثة من حي صلاح الدين في مدينة حلب أمس الخميس، بتهمة خطف فتاةٍ قاصرٍ (17 عاما)، والتناوب على اغتصابها، عقب خطفها في حي سيف الدولة حين عودتها إلى منزلها بعد زيارة لمنزل أقاربها، يوم الثلاثاء الماضي.

وأبلغ ذوو الفتاة “سناء ذ” (17 عاما) أقاربهم عن عدم عودة ابنتهم إلى المنزل واختفائها، عقب إخبار والديها بأنها قادمة نحو منزلها قبيل خروجها من منزل أقاربها في حي صلاح الدين وعودتها إلى منزلها في حي سيف الدولة عصر يوم الثلاثاء الماضي.

وقدّم والد الفتاة بلاغاً عن اختفاء ابنته، وبعد التحريات والمراقبة المكثفة عُثر على الفتاة صباح أمس في إحدى المنازل المهدمة في حي سيف الدولة، وهي مقيدة الأيدي، وقد تعرضت للاغتصاب من قبل عناصر الشبيحة الذين كانوا يراقبونها لعدة أيام، والذين تناوبوا على اغتصابها خلال الأيام الماضية.

وأفادت مصادر إعلامي موالية بأن عناصر من فرع أمن الدولة في مدينة حلب تمكنوا من إلقاء القبض على “مرتضى عباس النجار” تولد 1985، وهو أحد عناصر الشبيحة الذين قتلوا الطفل “أحمد جاويش” في حي الموكامبو منذ عدة أيام، وقد تم تحويله إلى القضاء لينال عقابه والذي ربما يصل لحكم الإعدام، نتيجة جريمته بحق الطفل.

كما ألقى عناصر فرع أمن الدولة القبض على عناصر الشبيحة الذين تهجموا وشتموا المراسل الحربي التابع لفضائية النظام بدر جدعان في حي الجميلية أمس الأول، وقد تم تحويلهم إلى القضاء.

وتحاول الأفرع الأمنية وعلى رأسها فرع أمن الدولة من خلال ملاحقة عناصر الشبيحة واعتقالهم، إعادة هيبة النظام وأفرعه الأمنية التي يعتبرها موالون بأنها لم تعد قادرة على مواجهة وضبط عناصر الشبيحة الذين أصبحوا السلطة العليا في مدينة حلب.