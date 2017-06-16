بالصور: ما أحلى الرجوع إليه… فرحة العائدين من تركيا إلى سوريا لقضاء إجازة العيد

زيد المحمود: كلنا شركاء

نشرت “شبكة الثورة السورية” أمس الخميس، صوراً تظهر فرحة الداخلين من تركيا إلى سوريا لقضاء إجازة العيد.

ويظهر في الصور العشرات من الأطفال والشباب والنساء، وهم يتراكضون فرحين بدخولهم الأراضي السورية، لقضاء إجازة العيد بين أهليهم وأقربائهم.

وبدأ السوريون المقيمون في تركيا بالتوافد إلى معبر باب الهوى يوم الخميس 1 حزيران/يونيو الجاري، بعد أن سمحت لهم السلطات التركية بالعودة إلى سوريا بنظام (الإجازة) خلال نحو شهر، الأمر الذي انعكس إيجاباً وخفف الازدحام على المعبر.

ومنحت السلطات التركية السوري الذي غادر إلى سوريا فرصة العودة إلى تركيا اعتباراً من الثالث من تموز حتى نهاية أيلول المقبلين، لتكون مدة الخروج إلى سوريا أربعة أشهرٍ للمرة الأولى.

كما وافقت السلطات التركية يوم الجمعة 9 حزيران/يونيو، على فتح معبر باب السلامة للسوريين في تركيا الراغبين في قضاء إجازة العيد في سوريا، بعد نحو عامين على إغلاقه بسبب المعارك الدائرة في المنطقة.