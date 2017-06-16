الثوار يعلنون إخراج 6 حوامات عن الخدمة في مطار (بلي) العسكري

محمد كساح: كلنا شركاء

استهدفت كتائب الثوار في البادية السورية ليل الخميس – الجمعة، مطار (بلي) العسكري بالقرب من العاصمة دمشق، موقعين خسائر مؤكدة في آليات النظام المتمركزة داخل المطار.

وقال “سعيد سيف”، عضو المكتب الإعلامي لقوات (الشهيد أحمد العبدو) التي تقاتل في المنطقة، في تصريح لـ (كلنا شركاء): “ضمن معركة (الأرض لنا) استطاعت قوات الشهيد أحمد العبدو وجيش أسود الشرقية استهداف مطار بلي العسكري براجمات صواريخ غراد وتحقيق إصابات مباشرة”.

وأضاف سيف “نتج عن الاستهداف – وفق مصادرنا – إخراج 6 حوامات عن الخدمة وتفجير مستودع ذخيرة”.

ويبعد مطار (بلي) 45 كيلو متراً عن دمشق جنوباً و50 كيلو متراً عن تل دكوة غرباً، بين محافظة ريف دمشق ومحافظة السويداء.

وكانت كتائب الثوار استهدفت يوم الثلاثاء 13 حزيران/يونيو، مطاري (خلخلة) العسكري شمال السويداء، و(بلي) العسكري قرب العاصمة دمشق براجمات الصواريخ، رداً على حملة القصف الجوي الغير مسبوقة من قبل مروحيات النظام والطيران الروسي على المناطق المحررة من درعا.