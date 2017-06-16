موسكو ترجّح مقتل (البغدادي) بضربةٍ جويةٍ على مشارف الرقة

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قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة (16 حزيران/يونيو)، إنه تم القضاء على زعيم تنظيم “داعش”، “أبو بكر البغدادي” إثر ضربة جوية من قبل القوات الجوية الروسية على الرقة السورية في 28 أيار/مايو الماضي، وأنه يتم التحقق من المعلومات الأولية.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية بياناً لوزارة الروسية، جاء فيه “حسب المعلومات التي يجري التحقق منها عبر مختلف القنوات، كان أبو بكر البغدادي حاضرا أيضاً في الاجتماع (الذي أغار عليه الطيران الروسي)، وتم القضاء عليه”.

وذكرت الوزارة في بيانها أن الغارة كانت على اجتماع لكبار المسؤولين في التنظيم، والذي عقد للتخطيط لخروج المقاتلين من المدينة، وقد أسفرت الغارة عن مقتل عدد من كبار المسؤولين و330 إرهابيا، بحسب البيان.

وتمت الضربة الجوية يوم 28 أيار/مايو ليلاً، من الساعة 00:35 إلى 00:45، بعد أن تم التأكد من مكان ووقت الاجتماع من خلال طائرة بدون طيار، بحسب المصدر.