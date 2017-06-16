اغتيال أحد قضاة محكمة الدانا شمال إدلب

زيد المحمود: كلنا شركاء

اغتال مجهولون أحد قضاة محكمة الدانا في ريف إدلب الشمالي، فجر اليوم الجمعة (16 حزيران/يونيو)، بإطلاق النار عليه في بلدته تلعادة شمال إدلب.

وأفاد ناشطون بمقتل الشيخ “إبراهيم صالح”، على يد مجهولين اثنين يستقلان دراجة نارية، بإطلاق النار عليه من مسدس كاتم للصوت، عند خروجه لصلاة الفجر في بلدته تلعادة.

الشيخ “صالح” أحد قضاة محكمة الدانا التابعة للهيئة الإسلامية في بلدته تلعادة، من مواليد ١٩٦٤، تخرج من الكلتاوية عام ١٩٨٤، ويعتبر المرشد الديني لمجموعة التيسير.

ونعاه رئيس الهيئة القضائيّة في حركة أحرار الشّام الإسلاميّة، أحمد نجيب، في تغريدة على حسابه في “تويتر” قائلاً: “ويتكرر مسلسل الغدر.. استشهاد الشيخ القاضي إبراهيم أحمد الصالح بإطلاق الرصاص عليه من قبل ملثمين في تلعادة عند صلاة الصبح. تقبله الله في الشهداء”.

كما أطلق مجهولان النار مساء أمس على الشقيقين “بشار شيخ ديب”، و”عبد الحليم شيخ ديب”، في مدينة سرمين شمال إدلب، ما أدى إلى مقتل “عبد الحليم”، وإصابة شقيقه “بشار”.