للمرة الأولى في حلب.. انتحار طالبٍ بسبب رسوبه في امتحانات (التاسع)

زياد عدوان: كلنا شركاء

قضى الفتى “مروان مصطفى حلاق” (15 عاما)، جراء إلقاء نفسه من شرفة منزله في حي الأعظمية بمدينة حلب، من الطابق الخامس، إثر تعرضه لصدمةٍ نفسيةٍ لدى معرفته رسوبه في امتحانات شهادة التعليم الأساسي “التاسع” للمرة الثانية.

وتمكن الفتى من إشغال أهله ليقوم برمي نفسه يوم الأربعاء الماضي، عقب صدور نتائج الامتحانات، وبحسب مصادر إعلامٍ موالية، فإن أهل الطالب وبعض الجيران سارعوا لإسعافه وتوجهوا به إلى مستشفى الرازي، ولكن نتيجة اصطدام رأسه بالأرض فور سقوطه فارق الحياة.

وتعتبر حادثة انتحار الفتى “حلاق” الأولى من نوعها في مدينة حلب، بالرغم من رسوب العديد من الطلاب في شهادة التعليم الأساسي.

ولاقت حادثة انتحار الفتى استغراب العديد من المدنيين، وعلق أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي على حادثة انتحار الفتى بـ “بدلاً من الانتحار كان بإمكانه إعادة تقديم الامتحانات خلال العام الدراسي القادم”.

وشهدت محافظة طرطوس يوم الأربعاء الماضي، وعقب صدور نتائج امتحانات شهادة التعليم الأساسي، انتحار ثلاثة طلاب بسبب رسوبهم، بينهم طالبتان.