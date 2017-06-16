مسلحو (الاتحاد الديمقراطي) يعتقلون شباب (تل ضيق) بريف الحسكة

رزان العمر: كلنا شركاء

داهم مسلحو حزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د)، فجر أمس الخميس 15 حزيران/يونيو، قرية “تل ضيق” (كركي دجوير) بريف الحسكة، واعتقلوا العشرات من شباب القرية لسوقهم إلى معسكرات التجنيد الإجباري.

وأفادت مصادر إعلامٍ كردية، بأن مجموعة كبيرة من الشرطة العسكرية وقوات الأسايش التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطية، مدججين بالسلاح، داهموا قرية تل ضيق أمس بعشرات السيارات، وفتشوا منازل القرية، واعتقلوا العشرات من شبابها.

وأفاد موقع “يكيتي ميديا” أن من بين المعتقلين من تجاوزت أعمارهم الـ 40 عاماً، كما اعتقل مسلحو (ب ي د) عمال الحصادات المتواجدين بالقرب من القرية.

وأثارت مداهمة المسلحين للقرية حالة من الذعر والخوف في صفوف الأهالي، حيث صادر المسلحون البطاقات العائلية للأهالي، وهددوا بسوق أولياء أمور الشباب المتواجدين في كردستان العراق إلى معسكرات التجنيد الإجباري في حال عدم عودتهم وتسليم أنفسهم.

وأكدت مصادر ميدانية أن مسلحي (ب ي د) اعتقلوا ما تبقى من شباب القرية بحجة التجنيد الإجباري، ولم يبقى فيها سوى النساء والأطفال والعجزة.