الشيخ (كريم راجح) للثوار: وددت لو كنت مجاهداً معكم

فؤاد الصافي: كلنا شركاء

وجه شيخ قراء بلاد الشام، “كريم راجح”، اليوم الجمعة (16 حزيران/يونيو)، رسالةً إلى الثوار في سوريا، حضّهم فيها على الإيثار والتوحد.

ودعا الشيخ كريم راجح في رسالته التي نشرتها غرفة عمليات (البنيان المرصوص) اليوم، “المجاهدون” إلى أن “يعلقوا قلبكم بالله ولا تنظروا إلى ما أسماهم “المنحرفين الذين يتظاهرون ويعملون لشيء آخر”.

وأضاف: “هناك شيء آخر لا ينبغي أن يغيب عن ذهنكم، الاتحاد والاعتصام بالله، وأن تكونوا رجالاً كرجل، وأن تكون وجهتكم واحدة، وأن يكون عندكم الإيثار، وإياكم من الأثرة، كل واحد منكم يعتبر المسؤول عن كل المعارك، وبهذا لا ينظر إلى غيره إلا باحترام وتقدير”.

وأشار شيخ قراء بلاد الشام إلى أن مواقف الثوار الآن فيها صعوبة، “ومن حولنا العالم كله ضدنا، فينبغي أن نعتمد على قدير، وهذا القدير هو الله وهو النصير”.

ودعا الشيخ الثوار إلى أن يحكموا العقل في كل تصرفاتهم، “فإن الإسلام عقل ثان للعاقل، فمن تمسك بعقل صحيح وتمسك بالإسلام فهو على الطريق الصحيح”.

وختم الشيخ كريم راجح رسالته للثوار قائلاً: “بودي لو كنت مجاهداً معكم، ولكن السن سبقتني ولا أملك إلا هذا اللسان، أسأل الله أن يكون فيه الخير والصواب”.