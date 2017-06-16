بالصور.. معسكرٌ جديدٌ للجيش الروسي في حماة

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أكدت مصادر إعلامٍ روسيةٍ إنشاء الجيش الروسي معسكراً جديداً لجنوده في محافظة حماة، ونشرت المصادر أمس، الخميس 15 حزيران/ يونيو، صوراً لجنود روس، قالت إنهم يعملون على إنشاء معسكر جديد لهم في محافظة حماة.

وأفاد تقريرٌ لموقع “روزفينسا” الروسي، ترجمه موقع “عنب بلدي”، أن المخيم الجديد يتسع لـ 500 جندي روسي سيعيشون في خيام مجهزة بأنظمة تكييف، ومزود بغرفة طعام تتسع لـ 100 مقعد، علاوة على مركز استحمام (ساونا).

وأشار الموقع، وفقاً لـ “عنب بلدي”، إلى أن المخيم الجديد يأتي في ضوء نشر جنود روس في نقاط تفتيش ومراكز مراقبة في حماة، للوقوف على سريان اتفاق مناطق “تخفيف التوتر”، التي تشمل الأجزاء الشمالية والغربية من المحافظة، والخاضعة لسيطرة كتائب الثوار.

وفي أيار الفائت تم رصد إنشاء سواتر ترابية عالية في مناطق سيطرة النظام المتاخمة لمناطق كتائب الثوار في سهل الغاب بريف حماة الغربي، ورجّحت مصادر عسكرية في “الجيش الحر” أن إنشاء السواتر يأتي في سياق تحديد مناطق “تخفيف التوتر”، وفصلها عن مناطق النظام.