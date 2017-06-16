نجاة (المحيسني) من محاولة اغتيالٍ في إدلب نفّذها انتحاري

زيد المحمود: كلنا شركاء

نجا عضو اللجنة الشرعية في هيئة تحرير الشام “عبد الله المحيسني”، اليوم الجمعة (16 حزيران/يونيو)، من محاولة اغتيال قام بها انتحاري فجّر نفسه بالقرب من سيارته وسط مدينة إدلب، وأشارت الأنباء إلى مقتل أحد مرافقيه.

وأفادت مصادر ميدانية بأن انتحارياً فجر نفسه أمام مسجد “أبي ذر الغفاري” وسط مدينة إدلب، عقب خروج المصلين من أداء صلاة الجمعة، مستهدفاً سيارة الشرعي في هيئة تحرير الشام، عبد الله المحيسني، ما أسفر عن وقوع إصابات.

وأكد مركز إدلب الإعلامي مقتل شخص وإصابة آخرين بجروح جراء التفجير الإنتحاري الذي استهدف المحيسني، في حين أشار ناشطون إلى أن القتيل هو أحد مرافقي المحيسني.

وأشارت وكالة “الفتح الإعلامية” إلى أن التفجير ناجم عن دراجة نارية مفخخة، انفجرت قرب مسجد “أبي ذر الغفاري” داخل مدينة إدلب، وأدت إلى مقتل مرافق المحيسني.

وكان قد تعرض المحيسني، القيادي البارز في هيئة تحرير الشام، لإصابة طفيفة أثناء مروره بين حاجزين مستنفرين في ريف إدلب، وذلك بعد مداهمة عناصر من “تحرير الشام” لمقار تتبع “فيلق الشام” قرب قريتي النقير ومدايا في ريف إدلب الجنوبي واعتقالهم القيادي في الفيلق “أبو عبدو الصيدلي”.