طيران النظام يمطر حي جوبر الدمشقي بـ 17 غارةً جوية

عبادة الشامي: كلنا شركاء

واصل النظام قصفه العنيف للغوطة الشرقية وحي جوبر الدمشقي الذي تعرض لغارات جوية مكثفة في ظل اشتباكات دارت بين مقاتلي الحي وقوات النظام.

وقال الناشط “معاذ أبو عمر” من مركز الغوطة الإعلام، إن طيران النظام الحربي (ميغ) استهدف حي جوبر الدمشقي منذ فجر الجمعة بأكثر من 17 غارة جوية.

وأضاف أبو عمر في حديث لـ (كلنا شركاء)، أن معارك خفيفة اندلعت خلال هذه الغارات بين ثوار الحي وقوات النظام. لافتا إلى عدم حدوث أضرار بشرية جراء الغارات الجوية المكثفة.

إلى ذلك استهدف الطيران الحربي مدينة عين ترما الملاصقة لحي جوبر بـ 4 غارات جوية، في حين نفى مصدرنا وقوع خسائر بشرية، بل اقتصرت الغارات على أضرار مادية فقط.

ومن جانبه، تحدث المكتب الإعلامي لحي جوبر عن الغارات، مشيراً إلى حدوث قصف مدفعي عنيف بقذائف الهاون الثقيل والمدفعية الثقيلة “الفوزليكا” المتواجدة على جبل قاسيون، استهدف الحي.

وألمح المكتب إلى أن هذا الاستهداف يعتبر خرقاً واضحاً لاتفاق خفض التوتر الذي وقعته الدول الضامنة والمعارضة.