النيران تلتهم عشرات المحال في سوق القامشلي

رزان العمر: كلنا شركاء

شب حريق ضخم في السوق الرئيس وسط مدينة القامشلي في ريف الحسكة متسبباً بإصابات بشرية وأضرار مادية كبيرة.

وقال مراسل “كلنا شركاء” في المنطقة إن النيران اندلعت مساء أمس الخميس، في سوق البشيرية وسط المدينة والتهمت العديد من محال الألبسة، ولم تفلح مساعي الأهالي في السيطرة على الحريق الذي تسبب بخسائر مادية كبيرة تقدر بملايين الليرات خاصة مع تأخر وصول فرق الإطفاء.

وأضاف مراسلنا أن بعض المدنيين أصيبوا بحروق متفاوتة لدى محاولتهم إطفاء الحريق أو إنقاذ ممتلكاتهم من النيران.

وتناقل الأهالي أن سبب الحريق كان حدوث ماس كهربائي في مستودعٍ للمفروشات والاسفنج، تسبب بداية بتدمير المستودع قبل أن تنتقل النيران للمحال المجاورة.

وأشار بعض أصحاب المحال لمراسلنا بأن الحريق تسبب لهم بخسائر كبيرة جداً خاصةً وأنهم ملأوها بالبضائع بمناسبة عيد الفطر حيث يشهد السوق المذكور حركة تجارية كبيرة بهذه المناسبة.