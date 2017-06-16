بالفيديو… قيادي في (قسد): سنجتاح مناطق (درع الفرات) بعد الرقة

سعيد جودت: كلنا شركاء

بعد الأنباء التي تناقلها ناشطون في ريف حلب الشمالي عن اعتقال قوات حزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د) لقياديٍ في مجلس منبج العسكري التابع لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، خرج الأخير اليوم الجمعة في شريطٍ مصوّر نافياً خبر اعتقاله ومتوعداً قوات (درع الفرات) باقتحام مناطقها شمال حلب.

وتوعّد القيادي “رافي بن لادن” ابن مدينة منبج باجتياح مدن وبلدات في مناطق ريف حلب الشمالي والشرقي، وهي الخطوة التالية بعد الرقة، وأضاف قائلاً “حملتنا مستمرة على الرقة، وسنحرر المدينة عن قريب، وأين المفر يا درع الفرات”.

وكان شائعاتٌ انتشرت حول مصير القيادي “بن لادن” بعد اتهامه من قبل الصحفي السوري وائل الخالدي بالضلوع بعمليات تفجيرٍ في تركيا، وذلك خلال لقاءٍ للخالدي على قناة (فرانس 24) في برنامجٍ حواريٍّ قبل نحو شهر حول الميليشيات الكردية.

وعلق الخالدي على الشريط المصور بالقول “تهديدات وتوعد بإقامة الكيان الكردي بعد احتلال الرقة… الإرهابي رافي بن لادن، الطرطور لدى عصابات الأسايش واليبوجية، المسؤول عن كثير من التفجيرات ضد المدنيين في تركيا، وبعد عشرين يوماً من الاعتقال يخرجوه ويرموه في الرقة، ويسجل فيديو يهاجمني فيه، ويتهمني بأني أردوغاني، ويتوعد باحتلال الرقة ومدينة الباب”.

وأضاف الصحفي السوري في تدوينة له على فيسبوك “صفحاتهم تتوعدني بإقامة الدولة الكردية في الشمال السوري، أنتم عار على العرب وعارٌ على الكرد، وقواتكم الإرهابية (قسد)، و (ي ب ك) إلى مزبلةٍ مخصصة للمرتزقة والعملاء والخونة لوطنهم وعرقهم، أنتم أساساً عار على البشرية يا حمير المشاريع الدولية”.