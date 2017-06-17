د. سامي الخيمي: كلام في العمق…

د. سامي الخيمي: فيسبوك

على الإسلاميين وغير الإسلاميين السوريين أن يأخذوا العبرة من هذا الكلام.

نضوج الحكماء السياسي ..

بعض ما قاله المفكر السياسي راشد الغنوشي ضمن لقاء مع مجموعة من الأكاديميين :

* الأحزاب أسست من أجل أن تضحي من أجل الأوطان، ولم توجد من أجل أن تضحي بالوطن.

* ما يعيق التطور الديمقراطي هو إنقسام المجتمع، وخصوصاً عندما يكون الانقسام ذا صبغة أيديولوجية، إسلامي- علماني، مع الثورة ..ضد الثورة.