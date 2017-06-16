اغتيال قياديٍّ في (تحرير الشام) بريف إدلب

زيد المحمود: كلنا شركاء

اغتال مجهولون قيادياً في هيئة تحرير الشام بإطلاق النار عليه في مدينة سرمين بريف إدلب، ما تسبب أيضاً بإصابة شقيقه وشخص آخر.

وقال مراسل “كلنا شركاء” في إدلب إن مجهولين أطلقوا النار ليلة الجمعة على القيادي عبد الحليم شيخ ديب، ما أدى لمقتله وجرح شقيقه بشار وعنصر آخر مرافق له.

وأوضح مراسلنا أن شيخ ديب كان من أوائل الذين خرجوا في الثورة في مدينة سرمين، وقاد عام 2012 كتيبة “أحرار الإسلام” التي كانت منضوية كتائب “أحرار الشمال”.

وفي الليلة ذاتها، اغتال مجهولون الشيخ إبراهيم الصالح في بلدة تلعادة بريف إدلب توجهه لأداء صلاة الفجر في أحد مساجد البلدة. وهو أحد قضاة محكمة الدانا في ريف إدلب الشمالي. واغتيل أيضاً بنفس الطريقة حيث أطلق مجهولان يستقلان دراجة نارية، النار عليه من مسدس كاتم للصوت.