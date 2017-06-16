كتائب الثوار تسقط طائرة استطلاعٍ في درعا

إياس العمر: كلنا شركاء

أسقطت كتائب الثوار اليوم الجمعة (16 حزيران/يونيو) طائرة استطلاع مسيرة لقوات النظام في ريف درعا الشرقي، وتبنى “جيش الثورة” إسقاطها.

وقال الناشط هاني العمري لـ “كلنا شركاء” إن قوات النظام والميليشيات الموالية له تعتمد بشكل كبير منذ مطلع شهر حزيران/يونيو الجاري على طيران الاستطلاع لرصد المناطق المحررة، حيث لا تغادر الطائرات المسيرة سماء المناطق المحررة، خاصةً في ريف درع الشرقي والأحياء المحررة من درعا.

بدوره قال الناشط محمد الحريري لـ “كلنا شركاء” إن مروحيات النظام استهدفت الأحياء المحررة في درعا البلد بـ 18 برميلاً متفجراً، بالإضافة لاستهداف بلدة (أيب) في منطقة اللجاة بأربعة براميل متفجرة، بينما استهدف الطيران الروسي الأحياء المحررة بدرعا البلد وبلدة (أيب) أيضاً بـ 10 غارات جوية.

وأضاف أن حملة قوات النظام والميليشيات الموالية له على الأحياء المحررة بدرعا البلد اليوم توقفت عقب إصابة قائد عمليات قوات النظام في درعا العقيد (جعفر خزام) يوم الخميس بجروح خطيرة على جبهة (المخابرات الجوية) شرق مدينة درعا.