1 % من السكان يهيمنون على 45% من ثروة العالم

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يهيمن مليونيرات العالم الذين يمثلون نحو 1% من السكان على 45% من الثروة العالمية، وما زالت حصتهم من هذه الثروة آخذة في النمو، بحسب ما كشف عنه تقرير جديد صادر عن شركة “بوسطن كونسلتنغ”.

ويوجد نحو 17.9 مليون أسرة في العالم من المليونيرات بارتفاع نسبته 8% عن العدد المسجل العام الماضي، البالغ 16.6 مليون أسرة، وتملك الولايات المتحدة حصة الأسد من هذا العدد بحوالي 7 ملايين أسرة، تليها الصين بـ2.1 مليون أسرة، وفقًا للتقرير.

وقال التقرير إن مليونيرات العالم يمتلكون أكثر من 75 تريليون دولار أي ما يعادل 45% من إجمالي الثروة الشخصية في العالم البالغة 167 تريليون دولار.