1 % من السكان يهيمنون على 45% من ثروة العالم

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يهيمن مليونيرات العالم الذين يمثلون نحو 1% من السكان على 45% من الثروة العالمية، وما زالت حصتهم من هذه الثروة آخذة في النمو، بحسب ما كشف عنه تقرير جديد صادر عن شركة “بوسطن كونسلتنغ”.
ويوجد نحو 17.9 مليون أسرة في العالم من المليونيرات بارتفاع نسبته 8% عن العدد المسجل العام الماضي، البالغ 16.6 مليون أسرة، وتملك الولايات المتحدة حصة الأسد من هذا العدد بحوالي 7 ملايين أسرة، تليها الصين بـ2.1 مليون أسرة، وفقًا للتقرير.
وقال التقرير إن مليونيرات العالم يمتلكون أكثر من 75 تريليون دولار أي ما يعادل 45% من إجمالي الثروة الشخصية في العالم البالغة 167 تريليون دولار.
وكانت مجلة فوربس الأميركية قد نشرت في 8 من الشهر الحالي، أن أغنى 5 رجال في العالم يمتلكون ثروة إجمالية تتجاوز 400 مليار دولار، وبالتالي فإن كل رجل من هؤلاء الخمسة يمتلك في المتوسط ثروة تعادل ثروة 750 مليون شخص حول العالم.
وبحلول عام 2021، سيتحكم مليونيرات العالم في نحو 115 تريليون دولار، وهو ما سيعادل 51% من إجمالي الثروة الشخصية في العالم خلال هذه الفترة.
وأشار التقرير إلى أن ثروات كبار المليونيرات ستحقق نموًا أقوى، مضيفًا أن من يملكون ما بين 20 مليونا إلى 100 مليون دولار ستنمو ثرواتهم بنسبة 8.4% سنويًا حتى عام 2021.
ويعيش أغنياء العالم في الولايات المتحدة الأميركية، ففي العام 2016، زادت ثروة أغنى 1% من الشعب الأميركي بحوالي 4 تريليونات دولار عن بقية الشعوب.
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