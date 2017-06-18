صحيفة برتغالية تفجر (قنبلة).. رونالدو اتخذ قرار الرحيل

وقالت صحيفة “إيه بولا” البرتغالية إن مهاجم ريال مدريد غاضب من تعامل السلطات الضريبية الإسبانية معه، والتي اتهمته مؤخرا بالاحتيال عليها بنحو 15 مليون يورو، وهو ما نفاه رونالدو.

وأكدت الصحيفة أن رونالدو، البالغ من العمر 32 عاما، اتخذ قرارا “لا رجعة عنه” بمغادرة النادي، وقد أبلغ بالفعل زملائه بنواياه.

وقد وقع رونالدو في نوفمبر 2016 عقدا جديدا لمدة خمس سنوات للبقاء في برنابيو، معلنا أنه مستعد للعب حتى عيد ميلاده الواحد والأربعين.

وقال رونالدو في حينه: “هذا يوم خاص بالنسبة لي، فهذا ما سيعزز صلاتي مع النادي. إن النادي في قلبي، والتجديد لمدة خمس سنوات هو حدث خاص جدا. من الواضح أن هذا ليس العقد الأخير، فأن أريد أن أنهى مسيرتي في هذا النادي”.