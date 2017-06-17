الغوطة الشرقية.. معارك في النشابية والريحان وجرحى في دوما

عبادة الشامي: كلنا شركاء

حاولت قوات النظام ليل الجمعة – السبت التسلل نحو بلدتي النشابية والريحان بالقرب من مدينة دوما في غوطة دمشق الشرقية، في حين سقط جرحى مدنيون جراء قصفٍ مدفعيٍ استهدف دوما.

وفي التفاصيل، قال جيش الإسلام إن الثوار تمكنوا من صد محاولة تسلل ليلية لقوات النظام على جبهتي الريحان و النشابية في الغوطة الشرقية، في حين لم يتحدث عن وقوع خسائر لدى قوات النظام ولا عن مصير المتسللين.

وقال الناشط علي أبو حواء، إن الاشتباكات في المنطقة تزامنت مع قصف بالمدفعية على نقاط الاشتباك.

وأشار أبو جواد في حديث لـ (كلنا شركاء)، إلى أن أهمية النشابية تكمن في قربها من مدينة دوما، حيث يحاول النظام التقدم في هذا المحور بعد المعارك الضارية التي جرت لأسبوعين في بلدة حوش الضواهرة.

وحول الأنباء التي تتحدث عن حشد النظام لاقتحام حي جوبر، قال أبو حواء إن الخبر غير مؤكد لكنه غير مستبعد نظراً لتوقف معركة درعا.

وتابع: “يظهر أن النظام توقف في درعا وينوي تحويل المعارك إلى الغوطة”.

في سياق متصل، قالت تنسيقية دوما إن العديد من المدنيين أصيبوا جراء القصف المدفعي الذي استهدف مدينة دوما، وقال نشطاء إن من بين الجرحى امرأة وطفلة في حالة حرجة. كما استهدفت قوات النظام منطقة المرج بقذيفة مدفعية.

وجرت اشتباكات متقطعة فجر أمس على محور حي جوبر الدمشقي، تزامنت مع استهداف الحي بـ 19 غارة جوية، إضافة لـ 13 قذيفة من قذائف الفوزديكا وقذائف الهاون من العيار الثقيل، بينما استهدف الطيران الحربي مدينة عين ترما الملاصقة لحي جوبر بـ 4 غارات وفقاً لمصادر ميدانية.