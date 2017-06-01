(جيش الثورة) ينعى قائد كتيبة الهندسة في ريف درعا الشرقي

إياس العمر: كلنا شركاء

نعى (جيش الثورة) قائد كتيبة الهندسة (عبد الله الشريف)، صباح اليوم السبت (17 حزيران/يونيو)، والذي قضى خلال تفكيكه لعبوة ناسفة شرق درعا.

وبحسب بيان صادر عن (جيش الثورة) أكبر تشكيلات الثوار في درعا، فإن الشريف قتل خلال تفكيك عبوة ناسفة زرعتها قوات النظام.

وقال الناشط عبد الرحمن الزعبي لـ “كلنا شركاء”، إن (عبد الله الشريف) ينحدر من بلدة (نصيب) شرق درعا، وهو من أوائل من خرج ضد النظام، وكان من مؤسسي جيش (اليرموك)، وهو شقيق قائد الجيش (سليمان الشريف).

وأضاف أنه قتل خلال تفكيك عبوة ناسفة على شكل صخرة بازلت زرعتها قوات النظام شرق درعا، مشيراً إلى أن قوات النظام خلال الفترة الماضية اعتمدت على هذا النوع من العبوات في استهداف كتائب الثوار في ريف درعا الشرقي، وذلك من خلال زرعها على الطرق الرئيسية المطلة على مواقع سيطرة قوات النظام.