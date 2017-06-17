مقتل ضابطٍ و4 عناصر.. اشتباكاتٌ إثر حملة اعتقالاتٍ طالت قادة الشبيحة بحلب

زياد عدوان: كلنا شركاء

نفّذ عناصر من المخابرات الجوية وأمن الدولة مساء أمس الجمعة، حملة دهمٍ واعتقالاتٍ طالت العشرات من عناصر الشبيحة في أحياء شرق وغرب مدينة حلب، كما قامت الدوريات الأمنية المشتركة بالتدقيق على الهويات الأمنية والدراجات النارية والسيارات المفيمة في أحياء حلب الشرقية، واعتقلت أكثر من عشرة عناصر من الشبيحة في حيي السكري والفردوس.

كما ألقي القبض على عدد من الشبان في حي الفرقان نتيجة الحملة الأمنية التي شنها عناصر من المخابرات الجوية والعسكرية، واقتيد الشبان المعتقلون إلى فرع الشرطة العسكرية في حي الجميلية، حيث تم تحويلهم إلى ثكنة هنانو بداعي الهروب من الخدمة الاحتياطية.

وفي الأثناء دارت اشتباكات عنيفة استخدمت خلالها القنابل اليدوية والرشاشات الثقيلة، عقب محاولة عناصر من المخابرات الجوية وأمن الدولة اعتقال عناصر مطلوبين من الشبيحة في حي سليمان الحلبي فجر اليوم، وأسفرت الاشتباكات عن القبض على قائد المجموعة “محمد السعيد” وسبعة من عناصره، فيما قتل وجرح أربعة عناصر من المخابرات الجوية وأمن الدولة بينهم ضابط برتبة نقيب.

إلى ذلك أكدت قيادة شرطة محافظة حلب استعدادها للقيام بحملات أمنية للحد من ارتكاب الجرائم والانتهاكات التي يقوم بها عناصر الشبيحة، وتابعت قيادة الشرطة بأن عناصرها وكافة الأفرع الأمنية في جاهزية تامة وبحالة استنفار على مدار الساعة، وطالبت القيادة من المدنيين بضرورة التعاون معها والإبلاغ عن كافة الشكاوى.

ويعتبر بيان قيادة شرطة محافظة حلب هو الأول منذ أكثر من عامين، في محاولة منها لإعادة الهيبة التي فقدها عناصر الشرطة في مدينة حلب بعد هيمنة وسطوة عناصر الشبيحة والميليشيات الموالية للنظام.

ويعتقد موالون للنظام بأن هذه الحملات الأمنية جاءت بعد وصول اللواء محمد ديب زيتون إلى مدينة حلب لوضع حد للجرائم والانتهاكات التي قام بها عناصر الشبيحة خلال الفترة الماضية.