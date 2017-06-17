(تحرير الشام) تقضي على خلية اغتيالاتٍ تابعةٍ لـ (داعش) غرب إدلب

زيد المحمود: كلنا شركاء

أعلنت هيئة تحرير الشام مساء أمس الجمعة 16 حزيران/يونيو، ضبط خلية اغتيالاتٍ تابعةٍ لتنظيم “داعش” غرب مدينة إدلب، في اليوم الذي نجا فيه عضو اللجنة الشرعية في الهيئة، “عبد الله المحيسني”، من تفجيرٍ انتحاريٍ استهدفه وسط المدينة.

وأفادت وكالة “إباء” المقربة من هيئة تحرير الشام، بأن المكتب الأمني للهيئة ضبط خلية لتنظيم “داعش” غرب إدلب، وتمكن من أسر أحد عناصرها، وقتل آخر.

وأشارت إلى أنه عُثر بحوزتهم على عبوات لاصقة، ونشرت صوراً للعبوات اللاصقة التي ضُبطت مع الخلية.

وتأتي هذه العملية الأمنية، بعد أن نجا عضو اللجنة الشرعية في هيئة تحرير الشام “عبد الله المحيسني”، أمس الجمعة من محاولة اغتيال قام بها انتحاري فجّر نفسه بالقرب من سيارته أمام مسجد “أبي ذر الغفاري” وسط مدينة إدلب، عقب خروج المصلين من أداء صلاة الجمعة.

وقضى جراء التفجير الانتحاري مدنيان متأثران بجراحهما، هما الشاب “علاء عبد القادر حاج لطوف”، والشاب “محمد أيمن عز الدين” (38 عاما).