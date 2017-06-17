هيئة إدلب السياسية تطالب (أحرار الشام) و(تحرير الشام) بالإفراج عن المعتقلين

فؤاد الصافي: كلنا شركاء

طالبت الهيئة السياسية في محافظة إدلب كلاً من هيئة تحرير الشام وحركة أحرار الشام، بوقف الاعتقالات التعسفية بحق النشطاء وعناصر الجيش الحر، والإفراج عن المعتقلين في سجونها، والكشف عن مصير المغيبين.

وأفاد بيان للهيئة السياسية في إدلب، نشرته أمس الجمعة 16 حزيران/يونيو، بأن عمليات الاعتقال بحق النشطاء وعناصر الجيش الحر مستمرة من قبل الفصائل الكبرى في الشمال السوري (حركة أحرار الشام، وهيئة تحرير الشام).

وأشار إلى كثرة جرائم القتل والتفجيرات وغياب الأمن، وسط غياب واضح للمحاكم القضائية المستقلة، وصل آخرها لحد التعذيب والتجويع في بعض السجون.

وبناءً على ما سبق، طالبت الهيئة السياسية في إدلب (حركة أحرار الشام، وهيئة تحرير الشام) بوقف عمليات الاعتقال التعسفي والعشوائي، والإفراج الفوري عن المعتقلين في سجونها، والكشف عن المغيبين، وفتح جميع القضايا أمام محكمة قضائية مستقلة، وتطبيق فوري للعفو الأخير الصادر عنها، والسماح للجان حقوقية وطبية مختصة بزيارة السجون بشكل عاجل، والتعامل مع مكونات الثورة بشكل مؤسساتي.