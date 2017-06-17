سعيد جودت: كلنا شركاء

اشتكى أهالي قرية اليرموك شمال مدينة الرقة، والتي سيطرت عليها ميليشيات سوريا الديمقراطية (قسد) في وقت سابق، من ممارسات الميليشيات الكردية بحقهم، وقيامها بعمليات سرقة ونهب للمنازل، والاعتداء على أهالي القرية العرب بالضرب، وبإطلاق الرصاص الحي الذي تسبب بإصابة عدد منهم، خلال محاولتهم العودة إلى قريتهم لتفقد منازلهم.

وفي تسجيل مصور نشره ناشطو حملة “الرقة تذبح بصمت”، ظهر رجل من أبناء القرية، يشتكي من المدعو “حمزة” مسؤول مكتب العلاقات للميليشيات الكردية، قال إنه اعتدى عليه بالضرب، لأنه اشتكى من عمليات السرقة والنهب التي قامت بها الميليشيات، والتي طالت منازل القرية.

وأشار الرجل إلى أنه أصيب بجراح في رأسه جراء الاعتداء عليه، وآثار دماء تظهر على رأسه وثيابه، مضيفاً “نحن أحرار ولسنا عبيد”.

وأكد الرجل الذي ظهر في التسجيل المصور إصابة طفل وامرأة وشاب من القرية برصاص (قسد).

وعلى خلفية انتشار التسجيل المصور، أشار ناشطو حملة “الرقة تذبح بصمت” إلى أن مليشيات (قسد) اعتقلت مختار قرية اليرموك والرحيّات، وولده وابن أخيه، عقب خروجهم في التسجيل المصور، مطالبين بإيقاف الانتهاكات المرتكبة من قبل المليشيات، وتم اقتيادهم إلى المركز الرئيسي في قرية الكالطة.

أهالي (اليرموك) شمال الرقة: (قسد) أهانتنا وسرقت ممتلكاتنا

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