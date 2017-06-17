اغتيال قائدٍ عسكريٍ في الفرقة الأولى الساحلية

زيد المحمود: كلنا شركاء

اغتال مجهولون أمس الجمعة (16 حزيران/يونيو)، أحد أمهر رماة المدفعية في الفرقة الأولى الساحلية، والقائد العسكري لفوج المدفعية التابع للفرقة، محمد علي، في ريف جسر الشغور غرب إدلب.

وأفاد مركز إدلب الإعلامي، من خلال حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، بأن مجهولين هاجموا مساء أمس سيارة تابعة للفرقة الساحلية الأولى التابعة للجيش الحر، وقتلوا سائقها، وسرقوا السيارة بما فيها من أسلحة، قرب بلدة بداما غرب جسر الشغور في ريف إدلب الغربي.

وأشارت الفرقة الأولى الساحلية من خلال موقعها الرسمي، إلى قيام “مجموعة غادرة من أعوان النظام وأتباعه مساء أمس باغتيال القائد العسكري في فوج المدفعية التابع للفرقة الأولى الساحلية أثناء عودته من الرباط في محاور ريف اللاذقية”.

وأضافت “(محمد علي) الشاب الخلوق ورامي المدفعية الماهر الذي أذاق النظام الويلات بحمم قذائفه ونيران صواريخه، عجز عنه النظام فقتله من هم أكثر حقداً ومن هم للثورة ورموزها عدو غادر لا يعرف الشرف ولا الأخلاق”.