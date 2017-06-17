إصابة قائد ميليشيا (فوج الجولان) بتفجيرٍ في خان أرنبة بريف القنيطرة

إياس العمر: كلنا شركاء

أصيب قائد ميليشيا (فوج الجولان)، مجد حيمود، وقُتل عدد من عناصر الميلشيا الموالية للنظام، بتفجرٍ استهدف المكتب الأمني لمدينة (خان أرنبة)، مقر عمليات قوات النظام والمليشيات الموالية في محافظة القنيطرة.

وأفادت صفحة (القنيطرة الحدث) المقربة من أجهزة النظام الأمنية في القنيطرة، في سلسلة تدوينات لها على “فيسبوك”، بأن تفجيراً مجهول المصدر حدث داخل مكتب (اليونس) للتعهدات في القنيطرة، في حين لم يتبين إن كان ناجماً عن انفجار عبوة ناسفة أو عملية انتحارية، مشيرة إلى أنه لم يتم رصد أي طيران حربي في وقت حدوث التفجير.

ونعت الصفحة الموالية اثنين من مقاتلي مليشيا (فوج الجولان)، لقيا مصرعهما في التفجير، وهما (حسان السيد ـ محمد بكر)، وأكدت صفحات أخرى إصابة قائد الميليشيا مجد حيمود، ونشرت صورة له وهو على سرير العلاج.

وبدوره، قال الناشط عبد السلام الجولاني لـ “كلنا شركاء”، أن مجد حيمود هو الشبيح الأبرز في القنيطرة، انشق قبل ثلاثة أعوام عن كتائب الثوار، وقام بتأسيس ميليشيا (فوج الجولان)، وهي الميليشيا الأكبر للنظام في القنيطرة.

وأضاف بأن حيمود على علاقة مباشرة مع قادة ميليشيا (حزب الله)، مشيراً إلى أنه تعرض للإصابة العام الماضي نتيجة غارات من الطيران الحربي الاسرائيلي، استهدفت موقع للميليشيات الموالية في القنيطرة.