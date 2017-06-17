إتفاقٌ بين كبرى فصائل (الباب) شمال حلب يقضي بإبعاد المظاهر المسلحة

زين العمر: كلنا شركاء

وقعت الفصائل الثورية في مدينة الباب اتفاقاً يقضي بإخلاء المدينة من المقرات العسكرية ومظاهر السلاح، وذلك ضمن اجتماعٍ ضم المجلس المحلي للمدينة والمجلس العسكري والمؤسسة الأمنية، إلى جانب ضباطٍ أتراك.

ونشر الاتفاق الذي تضمن عدة بنود هامة منها خروج المقرات العسكرية والمظاهر المسلحة إلى خارج المدينة، بالإضافة إلى التعهد بعدم تنفيذ أي اعتقالات أو مداهمات لأشخاص عسكريين دون التنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية والمجلس العسكري، وتتابع المؤسسة الأمنية أحوال المدنيين داخل المدينة.

كما يمنع اعتقال أي عنصر عسكري عن طريق الشرطة الوطنية، إنما يحصر الأمر بغرفة العمليات الرئيسية والمجلس العسكري. وتم التأكيد خلال الاجتماع على منع الفصائل الثورية ضمَّ أي عنصر -سواء كان مدنيّاً أو عسكريّاً -ثبت أنه كان يعمل أو يتبع لتنظيم “داعش”.

كما أوضح البيان قرار منع ارتداء قناع الوجه خلال التحركات أو تنفيذ مداهمات داخل المدينة، بالإضافة لمنع إطلاق الأعيرة النارية داخل المدينة، الأمر الذي سيكلف صاحبه المخالفة ومصادرة السلاح.

وتأتي هذه المتغيرات بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها المدينة، وسقط خلالها قتلى وجرحى حتى تدخل الطرف التركي لحل الخلاف وأنهى الاقتتال بين الفوج الأول والمجلس العسكري وفصيل أحرار الشام الذي تغيب عن هذا الاجتماع.