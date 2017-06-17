إتفاق تهدئة بين الثوار وقوات النظام في درعا البلد

إياس العمر: كلنا شركاء

علمت “كلنا شركاء” من مصدرٍ داخل الجبهة الجنوبية، والتي تنضوي تحتها كتائب الثوار في محافظة درعا، أنه تم التوصل لاتفاق هدنةٍ مع قوات النظام والميليشيات الموالية، اعتبار من الساعة 12 ظهر اليوم السبت 17 حزيران/يونيو.

وأضاف المصدر بأن الاتفاق ينص على إيقاف عمليات القصف المتبادل بما فيها الغارات الجوية من الطيران الروسي ومروحيات النظام.

وأكد المصدر أنه من حق كتائب الثوار التصدي لأي محاولات تقدم من قبل قوات النظام أو إرسال تعزيزات عسكرية إلى جبهات القتال في مدينة درعا.

بدورها، أعلنت غرفة عمليات (البنيان المرصوص) أن قوات النظام والميليشيات الموالية حاولت فجر اليوم التسلل داخل مخيم درعا للنازحين تحت غطاء ناري كثيف، وأن مقاتليها تمكنوا من التصدي لتلك المحاولات.

وقال الناشط أحمد المصري لـ “كلنا شركاء”، إن محاولة قوات النظام للتقدم كان سببها الرئيسي سحب جثث مقاتليها قبل سريان اتفاق الهدنة، وسحب عدد من الآليات المدمرة، ولاسيما أن غرفة عمليات (البنيان المرصوص) تمكنت من تدمير (تركس) وإعطاب دبابة لقوات النظام مساء يوم أمس.

كما أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة التابعة للنظام عبر الإعلام الموالي، وقف العمليات القتالية اعتباراً من الساعة 12 ظهراً يوم السبت 17 حزيران في مدينة درعا لمدة 48 ساعة.