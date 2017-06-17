قوات النظام تتقدم على حساب (داعش) شرق حماة

رشا دالاتي: كلنا شركاء

أعلنت قوات النظام وميليشياته، اليوم السبت (17 حزيران/يونيو)، عن سيطرتها على عدة مواقع لتنظيم “داعش” في ريف حماة الشرقي، بعد معارك عنيفة بين الطرفين.

وأفاد الإعلام الحربي المركزي التابع لميليشيا حزب الله اللبناني، بأن قوات النظام سيطرت اليوم على (منطقة وتلة تبادرة الديبة) على طريق خط البترول جنوب بلدة عقارب في ريف حماة الشرقي، بعد اشتباكات مع مسلحي تنظيم “داعش”، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

وتزامن تقدم قوات النظام في المنطقة مع غارات جوية من طيران النظام والطيران الروسي على قرى التناهج والعلباوي وقليب الثور وأبو حبيلات وصلبا تبارة الديبة بريف حماة الشرقي.

كما استهدفت مدفعية قوات النظام قرية عطشان شمال حماة، واقتصرت الأضرار على الماديات، دون ورود أنباء عن خسائر بشرية.

ومن جهتها، أعلنت وكالة أعماق المقربة من تنظيم “داعش” اليوم، مقتل 6 عناصر من قوات النظام خلال محاولتهم التقدم على قرية قليب الثور شرق مدينة السلمية بريف حماة الشرقي.