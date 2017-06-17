(داعش) يزيد من تضييقه على المحاصرين غربي مخيم اليرموك

عبادة الشامي: كلنا شركاء

يمارس تنظيم “داعش” الذي يحاصر مدنيين ومقاتلين غربي مخيم اليرموك، تضييقاً كبيراً على المحاصرين الذين يغادرون المخيم يومياً لجلب الطعام من بلدات جنوب دمشق.

وقال الناشط “مطر إسماعيل” لـ (كلنا شركاء)، إن التضييق من قبل “داعش” يحصل بتقليص كمية الطعام المسموح بإدخاله إلى المنطقة.

وكان التنظيم قد سمح للمدنيين المحاصرين في المنطقة بمغادرتها 4 ساعات يومياً بعد الظهر للحصول على الطعام. وقال إسماعيل إن الكمية تقلصت كثيراً لتصبح كيلو ونصف من الطعام، عدا الحبوب، مع الكمية نفسها من الخضراوات، إضافة لرغيف خبز للشخص الواحد.

ويبلغ عدد المدنيين من سكان المنطقة الذين يعيشون في ظل حصار خانق منذ بداية العام الحالي قرابة 40 أسرة بينهم أكثر من 200 مقاتل يتبعون لهيئة تحرير الشام.

وقال ناشطو “تجمع ثورة”، إن التنظيم أخبر الأهالي أن حاجز المدارس الفاصل بين أماكن سيطرته وسيطرة تحرير الشام في المخيم سيتم إغلاقه عقب انتهاء شهر رمضان.

ومن المتوقع مغادرة عناصر تحرير الشام نحو الشمال السوري في الأيام القادمة ضمن اتفاق المدن الأربع.

وكان مصدر صحفي يقيم جنوب دمشق أشار في حديث لـ (كلنا شركاء) إلى أن توقيت إخلاء غربي اليرموك هو الشهر الحالي. لكن وحتى اللحظة لا توجد مؤشرات كبيرة تدل على موعد الخروج.