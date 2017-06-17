بالأسماء والصور.. (الوحدات الكردية) تعترف بمصرع 6 من عناصرها في الرقة

سعيد جودت: كلنا شركاء

نعت وحدات حماية الشعب الكردية، اليوم السبت، ستة من عناصرها، قالت إنهم لقوا مصرعهم خلال المواجهات المستمرة مع تنظيم “داعش” في الرقة.

وأفاد بيان للمركز الإعلامي التابع لوحدات حماية الشعب الكردية، بأن القتلى الستة “فقدوا حياتهم في حملة تحرير مدينة الرقة في الفترة ما بين الـ 10 والـ 16 من شهر حزيران الجاري”.

وتتواصل الاشتباكات العنيفة بين تنظيم “داعش” والميليشيات المشاركة في حملة (غضب الفرات)، في محاولة من الأخيرة للسيطرة على كامل المدينة، وتدور أعنف الاشتباكات في الأحياء الغربية للمدينة، وهي حيي البريد وحطين، ويستخدم التنظيم المفخخات لوقف تقدم الميليشيات الكردية، ما أوقع العديد من القتلى في صفوف الميليشيات.

وأفادت مصادر إعلامٍ مقربةٍ من الميليشيات الكردية بأن الأخيرة تمكنت اليوم من تحرير عشرات المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، من الأحياء الغربية التي تشهد اليوم اشتباكات قوية.

وقضت “أمينة الحاج طه” جراء سقوط قذيفة مصدرها الميليشيات الكردية، في محيط جامع المنصوري في مدينة الرقة، كما قضت زوجة “حسين علي المحمد” جراء الغارات التي استهدفت شارع الانتفاضة يوم أمس.

أسماء قتلى وحدات حماية الشعب الكردية:

الاسم الحركي: داوود صوفي

الاسم الحقيقي: شادي محمد

اسم الأم: شمسة

اسم الأب: محمد

مكان الولادة: القامشلي

مكان وتاريخ مقتله: الرقة – قرية كسرى في الـ15 من شهر تموز عام 2017

الاسم الحركي: أبو زهية

الاسم الحقيقي: عبد الله الفطم

اسم الأم: وضحة

اسم الأب: هواس

مكان الولادة: حسكة

مكان وتاريخ مقتله: شداي – قرية جناد وعناد في الـ14 من شهر تموز عام 2017

الاسم الحركي: حقي بير

الاسم الحقيقي: حسين بايرام

اسم الأم: أمينة

اسم الأب: شيخموس

مكان وتاريخ مقتله: الرقة في الـ 16 من شهر تموز عام 2017

الاسم الحركي: كانيوار آفاشين

الاسم الحقيقي: محمد أمين أوغوز

اسم الأم: عزيزة

اسم الأب: إبراهيم

مكان وتاريخ مقتله: الرقة في الـ 16 من شهر تموز عام 2017

الاسم الحركي: كاركر شورش

الاسم الحقيقي: يوسف عمر

اسم الأم: زبيدة

اسم الأب: سليمان

مكان الولادة: القامشلي

مكان وتاريخ مقتله: الرقة في الـ15 من شهر تموز عام 2017

الاسم الحركي: صابر جودي

الاسم الحقيقي: عيسى خليل

اسم الأم: نوال

اسم الأب: علي

مكان الولادة: دمشق

مكان وتاريخ مقتله: الرقة في الـ10 من شهر تموز عام 2017