دي ميستورا يعتزم إجراء محادثات سورية جديدة في 10 يوليو

الجولة الجديدة ستكون السابعة في مسار محادثات جنيف

كلنا شركاء: الأناضول

قال مكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا اليوم السبت، إن الأخير يعتزم بدء جولة جديدة من المحادثات بين الأطراف السورية في 10 يوليو / تموز المقبل.

وفي بيان صادر عن مكتبه اطلعت عليه الأناضول، أبدى دي ميستورا رغبته في “عقد المزيد من جولات المباحثات خلال أغسطس / آب وسبتمبر / أيلول المقبلين”.

وأخفقت مفاوضات “جنيف 6” في مايو / أيار المنصرم، في تحقيق أي تقدم يذكر في مسارها على صعيد السلال الأربع المتمثلة في “الحكم، والدستور، والانتخابات، والإرهاب”.

وسعى دي ميستورا خلال الجولة السادسة إلى إنشاء آلية تشاورية حول المسائل الدستورية والقانونية.

وتستند الآلية إلى بيان جنيف 1 (30 يونيو / حزيران 2012)، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والتي “حددت متطلبات عملية انتقال سياسي متفاوض عليها بهدف حل النزاع”.