الادارة الذاتية تفرض الخدمة الإجبارية على كل مقيم تحت سيطرتها

سيهاد يوسف: كلنا شركاء

أكد محامٍ مقرب من هيئة الدفاع التابعة للإدارة الذاتية الديمقراطية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD بأن قانوناً سيصدر من المجلس التشريعي لمقاطعة الجزيرة خلال اليومين القادمين يلزم بموجبه كل من يقطن في مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية ” الجزيرة” بالتجنيد داخل الحزب.

وأشار المحامي الذي رفض ذكر اسمه أن القانون يشمل النازحين من المحافظات الأخرى أو من السكان الأصليين في المنطقة والذين تتراوح أعمارهم بين /18-40/ عاماً.

وأكد مصدر لـ “كلنا شركاء” بأن بعض المسؤولين في الإدارة استعانوا بدوائر النفوس التابعة لحكومة النظام في كل منطقة للحصول على إحصائية دقيقة عن “عرب الغمر” في المنطقة، إضافة لتشكيل لجان من الكومين وبيت الشعب وممثل من هيئة الدفاع في كل قرية من قرى المغمورين لتسجيل أسماء المكلفين بواجب الدفاع الذاتي، وتبليغ المكلفين خلال مدة أقصاها شهر للالتحاق بشعب التجنيد التابعة للإدارة.

وكانت الإدارة الذاتية قد أعفت سابقاً المغمورين والنازحين من المحافظات الأخرى من واجب الدفاع الذاتي.

كما تقوم الإدارة باستيفاء مبلغ /200/ دولار عن كل زائر لمناطق الإدارة في عمر التكليف من مواطني محافظة الحسكة القادمين من البلدان الأوربية.

أما اللاجئين من مناطق الإدارة إلى كلٍ من (تركيا وإقليم كردستان العراق) فلا يشملهم قرار استيفاء مبلغ /200/ دولار.

وبينما أكدت مصادر أخرى بأن أعداد عناصر كتيبة الشرطة العسكرية ازداد ضعفي العدد السابق، وقد تحركت كتيبة الشرطة العسكرية بالفعل مساء يوم الجمعة في قرى المغمورين والقرى الحدودية مع إقليم كردستان العراق.