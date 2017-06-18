بالفيديو… العقيد (أبو شهاب) يهاجم (باب الحارة) ويكشف سرّ عزوفه عن التمثيل

وهيب اللوزي: كلنا شركاء

قال الفنان السوري سامر المصري إن الأزمة في سوريا كانت وراء ابتعاده عن الأعمال الفنية في الفترة الأخيرة، معتبراً أن حكومة النظام تهيمن على مسلسل باب الحارة الذي شنّ عليه هجوماً واسعاً.

واعتبر المصري في لقائه في برنامج “تفاعلكم” الذي بثته قناة العربية، بأن باب الحارة لم يعد تاريخياً بل يكتب بأجندة سياسية ضمن “أروقة الدولة السورية لإيصال رسائل للعالم العربي”، مؤكدا بأن العمل لم يعد يعنيه بتاتاً.

وعلق بطل المسلسل في أجزائه الأولى بشخصية العقيد “أبو شهاب” على المشهد الذي ظهر فيه عباس النوري، وطالب فيه بالاعتراف بـ “لواء اسكندرون” كجزء من سوريا، وقال المصري: “في أحد الحلقات يطالبون بلواء اسكندرون، الذي سلمته الحكومة السورية وباعته منذ زمن”.

وأضاف أن المسلسل في أجزائه الأخيرة ما زال يعيش على أمجاد أجزائه الأولى.

وكشف المصري أنه حاول التفرغ للعمل الإنساني لمدة نحو ثلاثة سنوات، وتنقل بين الأردن وتركيا محاولاً إنقاذ بعض ضحايا الحرب في سوريا، ما تسبب بابتعاده عن التمثيل.

وحول مسلسل “أبو جانتي” الذي لاقى رواجاً كبيراً في جزئه الأول تحديداً، كشف المصري أن اندلاع الثورة السورية أوقفت إنتاج أجزائه المتبقية، حيث كان من المقرر إنتاج خمسة أجزاء، الأول في سوريا والثاني في بيروت، ولكن ما جرى من أحداث و”شحن طائفي” في المنطقة العربية عموماً وبلاد الشام تحديداً، وهو ما جعلهم ينقلون تصوير المسلسل إلى دبي، مشيراً إلى وجود نصٍّ جاهزٍ بعنوان “أبو جانتي في بيروت” ولم يبصر النور للسبب ذاته.

وعن مسلسل “أوركيدا” الذي أثار جدلاً واسعاً، أكد سامر المصري بأن المنتج والمخرج اضطرا لتعديل نص مسلسل “أوركيديا”، وهو ما استاء منه مؤلف العمل عدنان العودة.

وكشف المصري بأن اللغة العربية تقف حاجزا أمام نجاح الأعمال التاريخية مصرية الإنتاج، مشيرا إلى أن الدراما التركية تميزت بالأعمال التاريخية من الناحية الاجتماعية، بينما برع السوريين في هذا النوع من الناحية السياسية.