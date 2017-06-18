أردوغان يهاجم إيران لأول مرة بعبارة (التوسع الفارسي)

كلنا شركاء: رمضان الساعدي- العربية نت

هاجم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان النظام الإيراني بسبب سياساته في سوريا و العراق بشكل خاص، مستخدما لأول مرة عبارة التوسع الفارسي” وذلك في لقاء تلفزيوني بثته قناة RTP البرتغالية اليوم السبت.

وقال الرئيس التركي في هذا اللقاء: “هل سوريا اليوم أصبحت مسرحا للتوسع الإيراني؟ الجواب: نعم. هل العراق كذلك؟ الجواب: أيضا نعم”.

وأضاف أردوغان: “أنا أرى النشاط الإيراني بأنه توسع فارسي وليس صراعا عرقيا ودينيا. وأؤكد شخصيا أنني أعارض مثل هذه الفتوحات الإيرانية”.

لكن الرئيس التركي بنفس الوقت قال إنه يعترف بدور إيران وتعاونها في حل الأزمتين السورية والعراقية، حسب ما جاء في صحيفة “حريت” التركية.

وعلى الرغم من معارضته للسياسات الإيرانية في العراق وسوريا، أكد الرئيس التركي أن بلاده تتعاون مع روسيا و إيران بشأن إيجاد حل للأزمة السورية.

وطالب أردوغان مرة أخرى من الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، المشاركة في محادثات أستانا للسلام في سوريا، معتبرة أن في هذه المحادثات تمكن الحصول على آلية لمراقبة الهدنة في سوريا، حسب تعبيره.