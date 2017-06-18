الغوطة الشرقية: تسلل في الريحان وحرزما صباحاً ومعارك باتجاه جوبر مع حلول المساء

محمد كساح: كلنا شركاء

عاودت المعارك لتندلع من جديد في الغوطة الشرقية في حين تشير المعلومات الواردة من هناك إلى تحضيرات يجريها النظام لعمل عسكري ضد الغوطة خلال الأيام المقبلة.

وقالت مصادر صحفية لـ “كلنا شركاء” إن حشوداً عسكرية تضم مقاتلين من قوات النظام وصلت إلى مشارف جوبر وعين ترما في الغوطة الشرقية في حين لم نتمكن من التأكد من هذه المعلومة من مصدر مستقل.

وتحدث الناشط خالد الرفاعي لـ “كلنا شركاء” عن اندلاع اشتباكات عنيفة مساء السبت في محور طيبة بحي جوبر الدمشقي حيث يحاول النظام التقدم في عمق المنطقة.

وقال الرفاعي إن المواجهات لاتزال على أشدها مشيراً إلى قيام ثوار المنطقة بالتصدي لهذه المحاولة. وأشار فيلق الرحمن في بيانٍ له مساء السبت إلى وجود اشتباكات وصفها بالعنيفة على جبهة “طيبة” في حي جوبر شرقي دمشق.

وكانت قوات النظام حاولت صباح السبت التسلل إلى جبهتي الريحان وحزرما، لكن الثوار تصدوا لهذه المحاولات بعد استهداف قوات النظام بالمدفعية الثقيلة.

ومنذ الصباح الباكر ليوم أمس استهدفت مقاتلات حربية حي جوبر بعشرات الغارات الجوية وفقا للرفاعي، الذي قال إن نظام بشار الأسد وبدعم جوي روسي خرق وبشكل واضح اتفاق خفض التوتر في الغوطة الشرقية.

وأضاف “استهدف النظام حي جوبر وعين ترما وقطاع المرج في الغوطة الشرقية بالإضافة لمحاولات دائمة لاقتحام الغوطة الشرقية من عدة محاور أبرزها حوش الضواهرة والريحان والنشابية وحي جوبر الدمشقي”.