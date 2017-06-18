طيران الروس يتجاهل هدنة درعا ويقصف أحياءها

إياس العمر: كلنا شركاء

شن الطيران الحربي الروسي بعد ظهر السبت غارات جوية استهدفت أحياء درعا البلد، متجاهلاً الهدنة المعلنة من قبل قوات النظام في المنطقة، والتي بدورها استخدمت صواريخ “الفيل” لقصف المنطقة.

وقال الناشط أحمد الديري لـ “كلنا شركاء” إن الطيران الروسي استهدف الأحياء المحررة بدرعا البلد بست غارات، بعد الساعة 12 من ظهر يوم السبت وهو موعد سريان الهدنة، بينما استهدفت قوات النظام الأحياء المحررة بثلاثة صواريخ (فيل) وبالمدفعية الثقيلة.

وأضاف أن قوات النظام المتمركزة على جبهة (المخابرات الجوية) استهدفت أيضاً بلدة النعيمة المجاورة لدرعا بالمدفعية الثقيلة، كما استهدفت سيارة لطواقم الإسعاف في البلدة بصاروخ حراري مما أدى لمقتل مسعف وهو (عمار الزرزور).

و أشار الديري إلى أن أتفاق الهدنة أتى عقب حملة غير مسبوقة من قبل قوات النظام استمرت لأسبوعين متواصلين، استقدمت خلالهما تعزيزات كبيرة من الفرقة الرابعة وميليشيات حزب الله والحشد الشعبي وفاطميون.