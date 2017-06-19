هداف سوري في طريقه للنصر السعودي

كلنا شركاء: يورو سبورت عربية

ذكرت مصادر نصراوية، أن إدارة النادي دخلت في مفاوضات جادة للتعاقد مع المهاجم السوري محمود المواس لاعب فريق أم صلال القطري. وتكمن الأزمة التعاقدية مع المواس، في قطع العلاقات بين السعودية وبعض الدول العربية مع قطر، والذي يلعب المواس لأحد أنديتها ومرتبط معهم حتى صيف 2019.

ويحتاج النصر للتعاقد مع مهاجم قوي خلال الفترة المقبلة، في ظل اقتراب رحيل نايف هزازي، وتذبذب مستويات السهلاوي وحسن الراهب، في الموسم المنصرم.

وبدأ المواس مسيرته مع نادي عمال حماة قبل أن يخطفه نادي الكرامة ليلعب بعدها موسماً مع شباب العين الإماراتي، ‏ثم عاد بعدها ليمثل الكرامة قبل أن يبدأ مشواره الاحترافي بأندية الرفاع والمحرق البحرينيين والعربي الكويتي والفيصلي السعودي (تجربة قصيرة) قبل أن يحط الرحال منتصف الموسم الماضي مع فريق أم صلال القطري.

ويتواجد المواس حاليًا مع منتخب سوريا الذي واجه نظيره الصيني في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2018، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

وأعلنت إدارة نادي النصر التعاقد مع المدرب البرازيلي ريكاردو غوميز ليتولى تدريب الفريق الأول ابتداءً من الموسم الجديد.