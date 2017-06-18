الأردن يؤكد (أهمية) الهدنة في الجنوب السوري

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قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، اليوم السبت، إن الأردن يدعم جميع الجهود والمبادرات التي تبذل لتحقيق وقف شامل لإطلاق النار على كل الأراضي السورية.

وشدّد المومني على أهمية اتفاق الهدنة الذي أُعلن عنه اليوم في الجنوب السوري لمدة 48 ساعة.

وعبّر المومني عن أمله بالتزام كافة الأطراف لتنفيذ الاتفاق، مؤكدًا أهمية وقف إطلاق النار للتخفيف على الأشقاء السوريين خاصة المحتاجين لوصول المساعدات الأنسانية.

وجدّد الناطق الرسمي موقف الأردن الداعي إلى ضرورة العمل عبر مسار جنيف لإيجاد حلٍ سياسي للأزمة يقبله السوريون ويضمن وحدة سوريا وتماسكها ويحمي سيادتها.

وأعلن الجيش السوري، وقف العمليات القتالية لمدة 48 ساعة في مدينة درعا الجنوبية اعتبارًا من اليوم السبت، وفقًا للوكالة العربية السورية للأنباء.

ونقلت الوكالة الرسمية عن بيان لقيادة الجيش، قوله: إن “العمليات القتالية توقفت اعتبارًا من الساعة 12 من ظهر اليوم السبت في مدينة درعا لمدة 48 ساعة، وذلك دعمًا لجهود المصالحة الوطنية”.