أحرار الشام تعلن عن عملية تسلل إلى خط إمداد داعش جنوبي دمشق

عبادة الشامي: كلنا شركاء

تسللت عناصر من حركة أحرار الشام الإسلامية إلى موقع يخضع لسيطرة تنظيم داعش جنوبي دمشق ما أدى لحدوث اشتباكات بين الطرفين ووقوع إصابة واحدة.

وقال الناشط “مطر إسماعيل” لـ “كلنا شركاء” إن محاولة التسلل جرت صباح السبت في بساتين حي الزين ببلدة يلدا المتاخمة لمدينة الحجر الأسود المعقل الرئيسي للتنظيم. وتعتبر هذه النقطة منطقة فاصلة بين مواقع التنظيم ومواقع الثوار.

ولفت إسماعيل إلى التواجد الضئيل لأحرار الشام في منطقة جنوب دمشق مقدراً عدد أفراد الحركة ب 300 مقاتلاً.

من جانبها أشارت أحرار الشام على معرفاتها الرسمية إلى العملية لافتة إلى قيامها بالتسلل إلى أحد خطوط إمداد التنظيم والاشتباك معه بالأسلحة الخفيفة ما أدى إلى إصابة أحد عناصر التنظيم.

وخلال الأيام الماضية جرت اشتباكات بين تنظيم الدولة وكتائب الثوار في نفس المنطقة دون وقوع أي إصابات.

واستخدم الطرفان خلال الاشتباكات أسلحة متوسطة ورشاشات وعبوات يدوية محلية الصنع قام التنظيم بتفجيرها في مواقع الثوار.

ويتقاسم الثوار وتنظيم الدولة السيطرة على أحياء دمشق الجنوبية حيث تخضع أحياء القدم والعسالي و الحجر الأسود و أجزاء كبيرة من مخيم اليرموك و جزء من حي التضامن لسيطرة تنظيم الدولة.

بينما يسيطر الثوار على يلدا وببيلا وبيت سحم و قسم كبير من التضامن و منطقة صغيرة غربي مخيم اليرموك يحاصرها التنظيم منذ بدايات العام الحالي.