الثوار يباغتون قوات النظام جنوب حماة ويسيطرون على عدة مواقع

رشا دالاتي: كلنا شركاء

نفّذت كتائب الثوار مساء أمس السبت 17 حزيران/يونيو، هجوماً مباغتاً على مواقع قوات النظام في ريف حماة الجنوبي، وتمكنت من السيطرة على عدة مواقع، وقتل وجرح العشرات من عناصر تلك القوات، والاستيلاء على كميات من الأسلحة والذخائر، قبل أن تنحاز كتائب الثوار إلى مواقعها.

وأفاد بيان لـ “جيش التوحيد”، أحد فصائل غرفة عمليات ريف حمص الشمالي، بأن عناصره، وبالاشتراك مع “أنصار العقيدة”، أغاروا على حاجز حوش قبيبات في ريف حماة الجنوبي، وتمكنوا من قتل جميع العناصر المتواجدين، وتدمير مستودعي ذخيرة في الحاجز، بالإضافة إلى الاستيلاء على ما تبقى من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والذخائر.

وقال “أسامة أبو زيد” مراسل “كلنا شركاء”، إن كتائب غرفة عمليات ريف حمص الشمالي، شنّت مساء أمس هجوماً مباغتاً على مواقع قوات النظام وميليشياته في ريف حماة الجنوبي، وسيطرت على كل من (حاجز القبيبات، قرية القبيبات، كتيبة حوش قبيبات العسكرية، حاجز جسر غور العاصي)، بعد معارك عنيفة مع قوات النظام، قُتل وجرح خلالها العشرات من عناصر الأخيرة، وانحازت بعدها كتائب الثوار إلى مواقعها بعد أن أنجزت مهمتها.