سعيد جودت: كلنا شركاء

أعلنت غرفة عمليات (أهل الديار)، مساء أمس السبت 17 حزيران/يونيو، عن سيطرتها على مزارع المختار في ريف حلب الشمالي، بعد معارك مع ميليشيات سوريا الديمقراطية (قسد)، قُتل خلالها أربعة من عناصر الأخيرة.

وأفاد بيان مصور لغرفة العمليات، نشرته على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، بأن عناصر غرفة العمليات شنّوا مساء أمس هجوماً مباغتاً على مواقع ميليشيات (YPG) في بلدة تل المضيق جنوب شرق بلدة مارع شمال حلب، وسيطروا على كتلة مزارع المختار المطلة على تل المضيق، وقتلوا 4 عناصر للميليشيات، وجرحوا آخرين، واستولوا على أسلحة متنوعة وذخائر، مؤكداً إلى أن العمل مستمر.

وأشار المصدر إلى أنها العملية النوعية الثانية التي تقوم بها غرفة عمليات (أهل الديار) على نقاط مليشيات سوريا الديمقراطية شمال حلب، حيث سبقها عملية قُتل وجرح فيها 17 عنصراً من ميليشيات سوريا الديمقراطية، خلال هجومٍ على حاجزين لها في محيط مدينة تل رفعت بريف حلب الشمالي، في 6 حزيران/يونيو الجاري.

وكانت قد أعلنت مجموعات من أبناء مدن وقرى ريف حلب الشمالي، ومنها مدينة تل رفعت، التي تسيطر عليها ميليشيات سوريا الديمقراطية، يوم الثلاثاء 6 حزيران/يونيو، عن تشكيل غرفة عمليات (أهل الديار) لطرد (قسد) من تلك المدن والقرى.

(أهل الديار) تطرد (قسد) من مزارع المختار شمال حلب

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