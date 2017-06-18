النظام يمنع المساعدات من دخول حرستا ويستهدف القافلة بالقناصات

وليد الأشقر: كلنا شركاء

منعت قوات النظام أمس السبت 17 حزيران/يونيو، قافلة مساعداتٍ من دخول مدينة حرستا في ريف دمشق، و استهدفتها بالقناصات، ما أدى إلى إصابة أحد سائقي القافلة بجروح.

وأفادت صفحة تنسيقية مدينة حرستا على “فيسبوك”، بأن النظام لا زال كعادته يضرب بعرض الحائط كل الالتزامات الأخلاقية والإنسانية، حيث كان من المقرر أمس دخول قافلة مساعدات من الأمم المتحدة إلى مدينة حرستا، و بعد أن أعطت حركة أحرار الشام كافة التعهدات بحماية القافلة خلال دخولها إلى المدينة، سارع النظام إلى المماطلة في دخول القافلة إلى المحاصرين في الغوطة من خلال ادعائه بعدم وجود آليات لإزاحة السواتر الترابية من جهة مستشفى الشرطة الذي تسيطر عليه قوات النظام، ليجبر القافلة على العودة إلى دمشق بحجة عدم توفر تلك الآليات.

وأضافت أنه أثناء عودة تلك القافلة التي عطلت قوات النظام دخولها إلى حرستا، تم استهدافها من قبل قناصة قوات النظام المتمركزة على مبنى وزارة الري، لتصيب إحدى سيارات القافلة على حاجز الموارد المائية المقابل لوزارة الري، مما أدت إلى إصابة بالغة لأحد السائقين.

وأدانت تنسيقية حرستا “هذا الجرم المشين بالاعتداء على القوافل الإنسانية، حيث تظهر الصور مكان الرصاصة، وتظهر الشاحنة المستهدفة من زاوية مبنى وزارة الري، حيث لا تترك مجالاً للشك أن النظام يفتعل الحجج لمنع المساعدات عن الغوطة المحاصرة”.