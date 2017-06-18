(جيش خالد) يعدم أربعةً من الثوار غرب درعا

إياس العمر: كلنا شركاء

أعدم جيش (خالد بن الوليد) المرتبط بتنظيم (داعش)، يوم أمس السبت 17 حزيران/يونيو، أربعةً من الثوار في منطقة (حوض اليرموك) غرب درعا، في عملية هي الأولى من نوعها عقب مقتل قائد جيش خالد (أبو محمد المقدسي) مطلع الشهر الجاري باستهدافٍ للطيران الحربي.

وقال الناشط أحمد الديري لـ “كلنا شركاء”، إن جيش خالد أعدم أربعة من الثوار كان قد اعتقلهم منتصف شهر شباط/فبراير الماضي، عقب سيطرته على بلدات (سحم ـ تسيل ـ عدوان ـ جلين)، والقتلى هم (أحمد الطعاني ـ إبراهيم المصري ـ محمد السلامات)، بينما لم تعرف هوية المقاتل الرابع الذي أعدمه جيش خالد.

وأضاف الديري، بأن جيش خالد كان قد أعدم أكثر من 100 من الثوار والمدنيين في ريف درعا الغربي، عقب سيطرته على مساحات جديدة في المنطقة، بينما تجاوز عدد القتلى في المعارك بين كتائب الثوار وجيش خالد منذ مطلع العام الجاري، 300 قتيل.