قوات النظام تسيطر على محمية التليلة شرق تدمر

رشا دالاتي: كلنا شركاء

أعلنت قوات النظام وميليشياته، اليوم الأحد (18 حزيران/يونيو)، سيطرتها على محمية التليلة في ريف حمص الشرقي، بعد معارك عنيفة مع تنظيم “داعش”.

ونقلت وكالة أنباء النظام الرسمية “سانا” عن مصدر عسكري قوله إن وحدات من قوات النظام، بالتعاون مع القوات الرديفة (الميليشيات الموالية)، أحكمت سيطرتها على محمية التليلة جنوب قرية آرك بـ 13 كم، بريف تدمر الشرقي.

ومن جهته، أعلن التنظيم عن تدمير سيارة رباعية الدفع لقوات النظام بصاروخ موجه قرب تل غراب جنوب شرق تدمر، ومدفع رشاش قرب المحطة الثالثة شرق تدمر، إضافة إلى تدمير دبابة (تي 72) قرب حقل الشاعر شرق حمص، وأخرى قرب مفرق الأرك شرق تدمر، وإعطاب ثالثة شرق تدمر، بصواريخ موجهة.

وأشارت تنسيقية مدينة تدمر إلى تعرض محيط المحطة الثالثة، ومحيط أراك، والطيبة، والحفنة، والكوم، أمس، لقصف جوي روسي مكثف.

وكانت قد سيطرت قوات النظام يوم الأربعاء 14 حزيران/يونيو، على منطقة ومثلث وحقل آرك النفطي، والتلال المحيطة به بعمق 3 كم وعرض 6 كم بريف تدمر الشرقي، بعد معارك عنيفة مع تنظيم “داعش”.