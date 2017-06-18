(غضب الفرات) تسيطر على حي البياطرة شرقي الرقة

سعيد جودت: كلنا شركاء

أعلنت ميليشيات سوريا الديمقراطية، المشاركة في حملة (غضب الفرات)، اليوم الأحد (18 حزيران/يونيو)، سيطرتها على حي البياطرة في مدينة الرقة، بعد معارك مع تنظيم “داعش”.

وأفادت وكالة “هاوار” المقربة من الميليشيات الكردية، بأنه في اليوم العاشر لحملة السيطرة على مدينة الرقة، سيطرت ميليشيات سوريا الديمقراطية حي البياطرة “البتاني” شرقي مدينة الرقة، بعد اشتباكات استمرت منذ ليلة أمس حتى صباح اليوم.

وبعد سيطرة الميليشيات على الحي، باشر مقاتلوها عمليات البحث وتنظيف الحي من مخلفات تنظيم “داعش”، في حين تستمر الاشتباكات بين ميليشيات (غضب الفرات) وتنظيم “داعش” في أحياء البريد، وحطين، والقادسية غربي مدينة الرقة.

من جانبها، أعلنت وكالة “أعماق” المقربة من تنظيم “داعش”، مقتل عنصرين من الميليشيات الكردية قنصاً في حي الرومانية غربي الرقة، إضافة إلى مقتل ثلاثة آخرين وإصابة رابع بجروح، جراء استهدافهم من قبل قناصة التنظيم في حي الصناعة وأطراف حي الرومانية شرقي المدينة.

ويستمر القصف العنيف والغارات الجوية المكثفة على الأحياء الخاضعة لسيطرة “داعش” في الرقة، والتي تسببت بمقتل وجرح العشرات من أبناء المدينة، وتدمير جزء كبير من أبنيتها، وانقطاع المياه بشكل كامل عن المدينة، جراء استهداف طيران التحالف الدولي لخط المياه المغذي للمدينة أمس، بحسب ناشطي حملة “الرقة تذبح بصمت”.

ووثق ناشطو الحملة اليوم مقتل امرأتين وسقوط عدد من الجرحى جراء قصف مليشيا سوريا الديمقراطية بقذائف الهاون حارة البدو في مدينة الرقة، إضافة إلى مقتل “عامر خلف المطرود” جراء غارة لطيران التحالف على المدينة أول أمس.