فصائل (الباب) تعلن عن تشكيل غرفة عملياتٍ موحدة

سعيد جودت: كلنا شركاء

أعلنت الفصائل الثورية المقاتلة في مدينة الباب وريفها، أمس السبت 17 حزيران/يونيو، عن تشكيل غرفة عملياتٍ موحدة، بعد أن وقعت اتفاقاً يقضي بإخلاء المدينة من المقرات العسكرية ومظاهر السلاح، على خلفية الاقتتال الذي حدث بينها قبل أيام.

وأفاد بيان مصور نشره ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، بأنه تم تشكيل غرفة عمليات موحدة في مدينة الباب وريفها، وتضم كلاً من القوى الثورية والفصائل العسكرية: (المجلس العسكري لمدينة الباب، المجلس المحلي لمدينة الباب، والمؤسسة الأمنية لمدينة البا)، إضافة إلى (فرقة الحمزة، السلطان مراد، فيلق الشام، الجبهة الشامية، لواء المنتصر بالله، الفرقة الشمالية، لواء سمرقند، أحرار الشرقية، لواء الشمال، السلطان محمد الفاتح، اللواء 51، صقور الشمال، وأحرار الشام).

ويأتي تشكيل غرفة العمليات هذه، بعد أن وقعت الفصائل الثورية في مدينة الباب اتفاقاً يقضي بخروج المقرات العسكرية والمظاهر المسلحة من المدينة، والتعهد بعدم تنفيذ أي اعتقالات أو مداهمات لأشخاص عسكريين دون التنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية والمجلس العسكري، ومنع اعتقال أي عنصر عسكري عن طريق الشرطة الوطنية، إنما يحصر الأمر بغرفة العمليات الرئيسية والمجلس العسكري، ومنع الفصائل الثورية ضمَّ أي عنصر -سواء كان مدنيّاً أو عسكريّاً -ثبت أنه كان يعمل أو يتبع لتنظيم “داعش”.

كما تم الاتفاق على منع ارتداء قناع الوجه خلال التحركات أو تنفيذ مداهمات داخل المدينة، بالإضافة لمنع إطلاق الأعيرة النارية داخل المدينة، الأمر الذي سيكلف صاحبه المخالفة ومصادرة السلاح.

وتأتي هذه المتغيرات بعد الاقتتال الأخير الذي شهدته المدينة، وسقط خلاله قتلى وجرحى، حتى تدخل الطرف التركي لحل الخلاف وأنهى الاقتتال بين الفوج الأول والمجلس العسكري وحركة أحرار الشام.