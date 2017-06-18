روسيا تقتطع الدونمات في حماة لإقامة معسكر لقواتها

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طالبت القوات الروسية في سوريا باقتطاع قرابة أربعة دونمات (4000 متر مربع) في مدينة حماة، لتكون معسكراً لجنودها، الأمر الذي يناقض تصريحات موسكو المتعلقة بخفض الوجود العسكري الروسي في سوريا، الذي تحدث عنه كل من الرئيس الروسي بوتين ورئيس لجنة الدفاع في مجلس النواب فلاديمير شامانوف.

ونشر موقع “عنب بلدي” وثيقة مسربة، تعود لمطلع شهر حزيران/يونيو الجاري، ذيّلت بتوقيع العميد تركي دربولي، قائد اللواء 14 جوي في مطار حماة العسكري، وفق اطّلاع وقرار رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في حماة، اللواء جمال يونس، وموجهة إلى محافظ حماة، محمد الحزوري.

وجاء في الوثيقة: “بناء على طلب نائب قائد القوات الروسية في سوريا، العماد ميخائيل، يرجى الاطلاع والموافقة والتوجيه لمن يلزم لإجراء كشف وتجهيز مساحة بطول 130 متر وعرض 30 متر، وتعبيدها بالإسفلت وتأمينها بما يلزم من ماء وكهرباء وصرف الصحي، لصالح الأصدقاء الروس في اللواء 14 جوي مقاتل (مطار حماة العسكري)”.

وأشار العميد دربولي إلى أن اقتطاع هذه الأرض لصالح الروس يأتي “للحاجة الماسة لها وفق طلبهم”، كما جاء في الوثيقة.

وكان موقع “روزفينسا” الروسي نشر، الخميس الماضي 15 حزيران/يونيو، صوراً لجنودٍ روس قال إنهم يعملون على إنشاء معسكر جديد لهم في محافظة حماة، يتسع لـ 500 جندي روسي سوف يعيشون في خيام مجهزة بأنظمة تكييف، ومزودة بغرفة طعام تتسع لـ 100 مقعد، علاوة على مركز استحمام (ساونا).

ولفت الموقع إلى أن المخيم الجديد سيقيم بداخله عناصر من القوات المسلحة الروسية، إضافة لعناصر من الشرطة العسكرية، التي ستكون مهمتها مراقبة اتفاق مناطق تخفيض التصعيد، التي تشمل الأجزاء الشمالية والغربية من المحافظة، والخاضعة لسيطرة كتائب الثوار.